Минобороны России заявило об ударе ВСУ по энергообъекту в Ростовской области

Минобороны России: Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Ростовской области

В ночь на 6 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъект в Ростовской области. Об этом Минобороны России заявило в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 1:16 по московскому времени украинский беспилотник ударил по энергообъекту Ростовская, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии.

В Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ совершили семь атак по российской энергетической инфраструктуре. Помимо Ростовской области, атакованы объекты в Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму.

Ранее в ведомстве сообщили, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 11 украинских беспилотников. Восемь из них уничтожены в Ростовской области, два — в Курской и один — в Белгородской.