НХЛ обновила логотип в честь рекорда Овечкина

НХЛ обновила логотип в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила логотип в социальных сетях в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщается на странице организации в X.

На картинке изображен Овечкин с клюшкой. «Александр Овечкин — лучший снайпер НХЛ всех времен», — гласит надпись на логотипе.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.