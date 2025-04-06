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22:49, 6 апреля 2025Спорт

НХЛ обновила логотип в честь рекорда Овечкина

НХЛ обновила логотип в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила логотип в социальных сетях в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщается на странице организации в X.

На картинке изображен Овечкин с клюшкой. «Александр Овечкин — лучший снайпер НХЛ всех времен», — гласит надпись на логотипе.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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