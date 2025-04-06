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21:58, 6 апреля 2025Спорт

Овечкин прослезился во время обращения матери после рекорда в НХЛ

Овечкин прослезился во время речи матери в честь его рекордной шайбы в НХЛ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не смог сдержать слез во время обращения своей матери Татьяны в честь его рекордной шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Твой отец много сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком и хорошим парнем… Я тебя целую, люблю», — сказала Татьяна Овечкина.

Обращение матери российского спортсмена транслировали на большом экране, речь сопровождалась субтитрами на английском языке. Во время просмотра обращения Овечкин не сдержал эмоции и прослезился.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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