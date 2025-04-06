Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:00, 6 апреля 2025Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над ульяновской школьницей отправили под домашний арест

Подозреваемому в расправе над школьницей из Ульяновска назначили домашний арест
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Ульяновске подозреваемого в расправе над 14-летней школьницей отправили под домашний арест. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Такое решение вынесли по итогам заседания, которое прошло в Сенгилеевском районном суде Ульяновской области.

Речь идет о случае, когда тело девочки-подростка обнаружили в погребе в Ульяновской области. По словам местных жителей, мать школьницы часто видели нетрезвой — она оставляла девочку одну и уходила на встречу с другом. В один из таких вечеров над несовершеннолетней расправились неизвестные и спрятали ее тело в погреб дома.

Двоих подозреваемых по этому делу сотрудники правопорядка уже задержали. По информации источников, мужчины могут иметь психические отклонения. Однако соответствующая справка есть только у одного из них.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа задача российских войск в Сумской области Украины

    Rutube заблокировали в Турции

    Российские военные применили наземные дроны «Тарик» при освобождении Улаклы в ДНР

    Популярная российская блогерша без макияжа снялась в топе с глубоким декольте

    На Украине спрогнозировали сроки завершения конфликта с Россией

    Гонщика «Формулы-1» оштрафовали за опоздание на гимн Японии

    Вооруженные силы Ирана привели в повышенную готовность из-за возможной атаки США

    Матвиенко заявила о справившейся с санкционным давлением экономике России

    В США погибли 15 человек в результате непогоды

    Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше