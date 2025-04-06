Подозреваемого в расправе над ульяновской школьницей отправили под домашний арест

Подозреваемому в расправе над школьницей из Ульяновска назначили домашний арест

В Ульяновске подозреваемого в расправе над 14-летней школьницей отправили под домашний арест. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Такое решение вынесли по итогам заседания, которое прошло в Сенгилеевском районном суде Ульяновской области.

Речь идет о случае, когда тело девочки-подростка обнаружили в погребе в Ульяновской области. По словам местных жителей, мать школьницы часто видели нетрезвой — она оставляла девочку одну и уходила на встречу с другом. В один из таких вечеров над несовершеннолетней расправились неизвестные и спрятали ее тело в погреб дома.

Двоих подозреваемых по этому делу сотрудники правопорядка уже задержали. По информации источников, мужчины могут иметь психические отклонения. Однако соответствующая справка есть только у одного из них.