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12:24, 6 апреля 2025Мир

Представители Великобритании и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину

Главы Штабов Франции и Британии обсудили отправку миротворческих сил на Украину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил с главами Генштабов Украины и Франции отправку миротворцев в зону конфликта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны Британии, руководители штабов рассмотрели структуру и размер будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Примечательно, что данные представителей Франции и Украины , участвовавших в совещании не раскрываются.

Ранее первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский предостерег страны НАТО от отправки миротворцев на Украину.

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