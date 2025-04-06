Представители Великобритании и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину

Главы Штабов Франции и Британии обсудили отправку миротворческих сил на Украину

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил с главами Генштабов Украины и Франции отправку миротворцев в зону конфликта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны Британии, руководители штабов рассмотрели структуру и размер будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Примечательно, что данные представителей Франции и Украины , участвовавших в совещании не раскрываются.

Ранее первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский предостерег страны НАТО от отправки миротворцев на Украину.