Пьяный россиянин с охотничьим ружьем расправился с тремя людьми и лег спать

В Ленобласти пьяный мужчина с ружьем расправился с тремя людьми и лег спать

В Ленинградской области пьяный 57-летний житель деревни Липная Горка расправился с тремя людьми при помощи охотничьего ружья «Вепрь». Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, первой жертвой россиянина стал его пасынок. Затем мужчина выстрелил еще в двух жителей Тихвинского района, спасти которых не удалось. Еще один россиянин выжил — 74-летнего пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как пишут авторы поста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вспомнил старые конфликты. После стрельбы он вернулся домой и лег спать.

В ходе разбирательства выяснилось, что за мужчиной числится пять ружей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае россиянина осудили на 20 лет колонии за массовую резню. По данным Следственного комитета, в мае 2024 года мужчина нанес три удара ножом в шею пасынка, после чего расправился с сожительницей. На выходе из квартиры он встретил пришедших на крики незнакомцев, напав и на них.