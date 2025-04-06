Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:39, 6 апреля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин с охотничьим ружьем расправился с тремя людьми и лег спать

В Ленобласти пьяный мужчина с ружьем расправился с тремя людьми и лег спать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / TASS

В Ленинградской области пьяный 57-летний житель деревни Липная Горка расправился с тремя людьми при помощи охотничьего ружья «Вепрь». Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, первой жертвой россиянина стал его пасынок. Затем мужчина выстрелил еще в двух жителей Тихвинского района, спасти которых не удалось. Еще один россиянин выжил — 74-летнего пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как пишут авторы поста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вспомнил старые конфликты. После стрельбы он вернулся домой и лег спать.

В ходе разбирательства выяснилось, что за мужчиной числится пять ружей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае россиянина осудили на 20 лет колонии за массовую резню. По данным Следственного комитета, в мае 2024 года мужчина нанес три удара ножом в шею пасынка, после чего расправился с сожительницей. На выходе из квартиры он встретил пришедших на крики незнакомцев, напав и на них.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась массированному ракетному удару. Мощные взрывы прозвучали в четырех областях

    Пьяный россиянин с охотничьим ружьем расправился с тремя людьми и лег спать

    Россиянин описал некоторые действия туристов в Таиланде фразой «такое не прощают»

    Спецпредставитель Путина оценил протесты в США

    Жертвами обстрелов сектора Газа за сутки стали почти 50 человек

    Мужчина попытался расправиться с восьмилетней девочкой в подъезде многоэтажки

    В Европе отказались верить в угрозу со стороны России

    Мать Овечкина рассказала о погоне сына за рекордом НХЛ

    В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

    Посол США на Украине заявила об ударе баллистических и крылатых ракет со стороны России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше