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05:28, 6 апреля 2025Россия

Российские военные уничтожили несколько сотен бойцов ВСУ за сутки

Бигма: Группировка «Запад» уничтожила более 250 бойцов ВСУ и 5 станций Starlink
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военные группировки «Запад» за сутки уничтожили несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 5 станций спутниковой связи Starlink, а также 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова приводит ТАСС.

По его словам, расчеты ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 беспилотника самолетного типа.

За сутки потери противника составили свыше 250 бойцов, танк Т-72, два автомобиля и роботизированная платформа. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 3 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, 4 артиллерийских орудия и 10 минометных расчетов, указал Бигма.

Ранее стало известно, что в зоне группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления БПЛА ВСУ.

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