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18:18, 6 апреля 2025Спорт

Российского хоккеиста унесли на носилках после столкновения с соперником

Хоккеиста «Сибири» Рассказова унесли на носилках после столкновения с соперником
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российского нападающего «Сибири» Кирилла Рассказова унесли на носилках после столкновения с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Григорием Паниным в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на сайте лиги.

Происшествие произошло в середине второго периода. Хоккеист боролся за шайбу с соперником, в результате чего Панин упал на ногу Рассказова.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Сибири». Счет в серии до четырех побед — 3-3.

32-летний Рассказов выступает за «Сибирь» с декабря 2024 года. Он известен по выступлениям за хабаровский «Амур», омский «Авангард» и «Сочи».

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