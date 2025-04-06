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03:46, 6 апреля 2025Мир

Трамп напугал сотни тысяч украинцев

Guardian: Украинцы начали бояться депортации из США с приходом к власти Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Последние шаги администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа привели к тому, что сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, лишились чувства безопасности. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — рассказал один из собеседников газеты по имени Даниил.

В публикации отмечается, что Даниил подал заявку на получение временного иммиграционного статуса (TPS) в марте, однако до сих пор не получил ответа.

Энн Смит, исполнительный директор некоммерческой организации, которая помогает украинским семьям найти убежище в США, заявила о существовании «большой опасности быть депортированным, а если не депортированным, то помещенным под стражу на длительный срок».

Ранее украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, разослали электронные письма с требованием уехать с территории страны в течение недели. Позднее власти сообщили, что письма были направлены по ошибке, программа, по которой украинцы заезжали в США, продолжает работать. Сколько беженцев получили подобные послания, неизвестно.

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