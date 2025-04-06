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16:57, 6 апреля 2025Экономика

В Белом доме объяснили отсутствие России в списке вводимых пошлин

Белый дом: Россия отсутствует в списке пошлин, так как ведет переговоры с США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия отсутствует в списке вводимых США торговых пошлин, так как Москва и Вашингтон ведут переговоры. Об этом заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC.

Он предположил, что президент США Дональд Трамп решил не смешивать эти два вопроса. «Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — подчеркнул Хассетт.

Представитель Белого дома добавил, что речь идет о сохранении жизней, поэтому обсуждать пошлины во время переговоров о мире было бы контрпродуктивно.

Ранее политолог Дмитрий Матюшенков предположил, что пошлины на импорт в США из России при расчете по формуле для остальных стран могли бы составить 41 процент. Он считает, что в свете непросто идущих переговоров по украинскому конфликту дополнительные проблемы в виде роста таможенных платежей Трампу сейчас не нужны.

2 апреля Трамп заявил, что вводит пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составил 10 процентов. Помимо России, в перечне не оказалось Белоруссии, Ирана, Канады и Мексики.

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