Замгубернатора Свердловской области подал в отставку

«Ъ»: Замгубернатора Свердловской области Детченя подал в отставку

Заместитель губернатора Свердловской области Иван Детченя подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, чиновник передал заявление временно исполняющему обязанности губернатора Денису Паслеру еще 28 марта, однако до сих пор оно остается не подписанным.

Наиболее вероятным претендентом на место Детчени источники называют помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгения Гурария.

Ранее ушедший с должности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что стал фигурантом уголовного дела, о чем ранее сообщили СМИ. Источники «Коммерсанта», напротив, утверждают, что дело против чиновника все-таки возбуждено, оно расследуется по фактам коррупции.