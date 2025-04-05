Бывший губернатор Свердловской области удивился слухам об уголовном деле

Экс-глава Свердловской области Куйвашев опроверг сообщения об уголовном деле

Ушедший с должности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что стал фигурантом уголовного дела, о чем ранее сообщили СМИ. Бывший глава региона в комментарии журналисту «Осторожно Media» попросил его обращаться за комментариями к тем, кто распространяет эту информацию, пишет Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Источники «Коммерсанта» утверждали, что дело связано с коррупцией, следственные действия в Екатеринбурге и Москве проводятся уже несколько дней, однако не уточняли статус Куйвашева.

За несколько дней до этого отдельные Telegram-каналы сообщили, что бывшего губернатора задержали и отправили на допрос в ФСБ. На это он также предлагал журналистам обратиться туда, откуда ими была получена информация, чтобы понимать, где правда, а где нет.

Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2012 года, он покинул должность 26 марта текущего года. Его сменил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который работает в статусе временно исполняющего обязанности главы региона. Источники РБК отмечали, что Куйвашев проводит переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу.

