Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:12, 7 апреля 2025Силовые структуры

Адвокат назвал причину ареста имущества Чубайса

Адвокат Юрасов: Арест имущества Чубайса был необходим как обеспечительная мера
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Арест имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса был необходим как обеспечительная мера. Об этом заявил адвокат, арбитр при Московском коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов в беседе с «Комсомольской правдой».

Он подчеркнул, что арест является стандартной ситуацией с точки зрения судопроизводства.

Юрасов уточнил, что пока ответчики могут использовать арестованное имущество — жить в квартирах, ездить на автомобилях, но не могут его реализовывать — продавать, дарить и так далее.

Ранее в арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Генеральной прокуратуры России в отношении компании MCD Technologies, зарегистрированной в Люксембурге. Компания являлась главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

    Переживающей за 30-летнюю дочь-одиночку женщине дали совет

    Учительница совратила несовершеннолетнего и подстрекала его расправиться с ее мужем

    Современные смартфоны назвали скучными

    Российские войска поразили элитное подразделение ВСУ под Харьковом

    Состав украинской делегации на переговоры с США раскрыли

    Бессент в интервью Карлсону назвал срывающих сделку США и Украины по недрам

    В Москве столкнулись два автобуса

    Премьер Грузии назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией

    Солдат ВСУ записал предсмертное видео из курской Олешни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше