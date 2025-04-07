Адвокат назвал причину ареста имущества Чубайса

Адвокат Юрасов: Арест имущества Чубайса был необходим как обеспечительная мера

Арест имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса был необходим как обеспечительная мера. Об этом заявил адвокат, арбитр при Московском коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов в беседе с «Комсомольской правдой».

Он подчеркнул, что арест является стандартной ситуацией с точки зрения судопроизводства.

Юрасов уточнил, что пока ответчики могут использовать арестованное имущество — жить в квартирах, ездить на автомобилях, но не могут его реализовывать — продавать, дарить и так далее.

Ранее в арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Генеральной прокуратуры России в отношении компании MCD Technologies, зарегистрированной в Люксембурге. Компания являлась главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну.