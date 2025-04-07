Адвокат назвал причину ареста имущества Чубайса

Арест имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса был необходим как обеспечительная мера. Об этом заявил адвокат, арбитр при Московском коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов в беседе с «Комсомольской правдой».
Он подчеркнул, что арест является стандартной ситуацией с точки зрения судопроизводства.
Юрасов уточнил, что пока ответчики могут использовать арестованное имущество — жить в квартирах, ездить на автомобилях, но не могут его реализовывать — продавать, дарить и так далее.
Ранее в арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Генеральной прокуратуры России в отношении компании MCD Technologies, зарегистрированной в Люксембурге. Компания являлась главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну.