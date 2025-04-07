Актер Михаил Ефремов откажется от общения с журналистами после выхода из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии откажется общаться с прессой

Осужденный за смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения из колонии откажется от общения с журналистами. Об этом со ссылкой на адвоката Юрия Падалко сообщает ТАСС.

По словам защитника, причиной такого решения является плохое самочувствие осужденного. Ефремов тяжело дышит и ходит. У него проблемы с легкими. А потому вряд ли стоит ожидать, что он будет разговаривать. В лучшем случае он скажет пару слов.

Сразу после освобождения с врачами будет обсуждаться вопрос о его госпитализации.

К выходу актера из колонии активно готовятся члены его семьи. Дочь Вера занялась ремонтом и шумоизоляцией квартиры в Плотницком переулке, где будет проживать актер. Квартиру шумоизолируют от журналистов и любопытных соседей.

Артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО для Михаила Ефремова.