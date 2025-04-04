Квартиру Михаила Ефремова шумоизолируют от журналистов

Shot: Квартиру, где Михаил Ефремов будет жить после освобождения, шумоизолируют

Квартиру, в которой актер Михаил Ефремов будет проживать после освобождения из колонии, активно шумоизолируют. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям журналистов, к московской квартире артиста в Плотниковом переулке доставили шумоизоляционные материалы. Ремонт жилплощади, как поделились источники, стал вынужденным: хозяина хотят защитить от происков журналистов и любопытных соседей. Работы в квартире ведутся ускоренными темпами под контролем 20-летней дочери актера, Веры, ведь выйти из тюрьмы Ефремов должен 9 апреля.

Ранее стало известно, что Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова условно-досрочное освобождение (УДО). Артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

Известно, что после освобождения Ефремов первым делом собирается пойти в храм. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил об отказе сотрудничать с актером после его выхода на свободу.