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11:08, 4 апреля 2025Экономика

Квартиру Михаила Ефремова шумоизолируют от журналистов

Shot: Квартиру, где Михаил Ефремов будет жить после освобождения, шумоизолируют
Виктория Клабукова
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Квартиру, в которой актер Михаил Ефремов будет проживать после освобождения из колонии, активно шумоизолируют. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям журналистов, к московской квартире артиста в Плотниковом переулке доставили шумоизоляционные материалы. Ремонт жилплощади, как поделились источники, стал вынужденным: хозяина хотят защитить от происков журналистов и любопытных соседей. Работы в квартире ведутся ускоренными темпами под контролем 20-летней дочери актера, Веры, ведь выйти из тюрьмы Ефремов должен 9 апреля.

Ранее стало известно, что Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова условно-досрочное освобождение (УДО). Артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

Известно, что после освобождения Ефремов первым делом собирается пойти в храм. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил об отказе сотрудничать с актером после его выхода на свободу.

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