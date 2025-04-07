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19:55, 7 апреля 2025Наука и техника

Вероятность полного переноса производства iPhone в США оценили

Bloomberg: Apple не будет переносить производство iPhone в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Компания Apple не будет полностью переносить производство iPhone из Китая в США, она постарается избежать негативной реакции на тарифы Трампа другими путями. Об этом в колонке для Bloomberg заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Он заметил, что Apple потратила годы на диверсификацию производства, но не смогла заметно снизить зависимость от Китая. Специалист рассказал, что если компания полностью перенесет производство в США, то стоимость ее продукции вырастет вдвое. Поэтому серьезно оценивать такую вероятность не стоит.

В материале говорится, что процесс переноса производства из Китая в США займет долгие годы и при этом Apple придется как-то решать вопросом с сырьем, которого нет в Соединенных штатах. По мнению Гурман, в Apple ожидают и того, что пошлины со временем могут снизить или вовсе отменить. Журналист заявил, что IT-гигант постарается отсрочить повышение цен на гаджеты, но это все равно должно произойти во второй половине 2025 года.

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По мнению Гурмана, в краткосрочной перспективе Apple может взять дополнительные расходы на себя, таким образом отказавшись от части прибыли. Инсайдер заметил, что сейчас средняя наценка на продукцию Apple составляет около 45 процентов. Также в компании рассматривают варианты по снижению американского импорта и доставки продукции за пределами США.

Ранее опрошенные Reuters аналитики предсказали, что новые смартфоны Apple могут подорожать на 30 процентов из-за пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Специалисты CFRA Research полагают, что Apple начнет повышать цены на гаджеты во второй половине года.

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