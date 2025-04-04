Предсказано удорожание iPhone на треть

Reuters: Новые iPhone могут подорожать на 30 % из-за пошлин Трампа

Новые смартфоны Apple могут подорожать на 30 процентов из-за пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По словам опрошенных агентством аналитиков, Apple может снизить негативный эффект от пошлин, подняв цены на свою продукцию — в том числе, iPhone — на 30-40 процентов. Руководитель компании Counterpoint Research Нил Шах заявил, что для компенсации импортных пошлин Apple придется поднять цены на треть.

Журналисты Reuters заметили, что Apple перенесла часть производства из Китая в Индию и Вьетнам, но эти страны также обложили пошлинами — 26 и 46 процентов соответственно. «Мы предсказываем, что Apple отложит существенное повышение цен на смартфоны до осени, когда должен выйти iPhone 17», — сообщил аналитик по акциям CFRA Research Анджело Зино.

По прогнозу аналитиков Rosenblatt Securities, самый дешевый смартфон Apple — iPhone 16e — может подорожать с 599 до 856 долларов. В свою очередь, iPhone 16 подорожает с 799 до 1142 долларов, флагманский iPhone 16 Pro Max с накопителем 1 терабайт — с 1599 до 2300 долларов.

Авторы Reuters напомнили, что Дональд Трамп вводил повышенные пошлины еще во время своего первого президентского срока — таким образом он хотел оказать давление на американские компании и заставить их вернуть производство либо в США, либо в соседние страны. Тогда Apple была освобождена от необходимости выплачивать пошлины на ряд импортируемых товаров.

В начале апреля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, каким образом Apple будет бороться с пошлинами на импорт в США. По его мнению, компания может поднять цены на продукцию или увеличить производство в Индии.