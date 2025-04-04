Цены на iPhone вырастут из-за пошлин США

Мин-Чи Ко: Apple поднимет цены на iPhone, снижая негативное влияние пошлин США

Корпорация Apple может поднять цены на свои смартфоны, реагируя на введение новых пошлин президента США Трампа. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Специалист, который является автором многих инсайдов относительно продуктов Apple, заметил, что новые пошлины президента Трампа могут навредить корпорации Тима Кука. В связи с этим, чтобы компенсировать издержки и снизить негативное влияние ограничительных инструментов, IT-гигант может поднять цены на флагманские смартфоны.

По мнению Мин-Чи Ко, Apple вероятно поднимет цены на устройства серии iPhone Pro. Он полагает, что, во-первых, на флагманские модели приходится 65-70 процентов продаж iPhone в США, во-вторых, покупатели топовых устройства менее восприимчивы к повышению цен.

Также Apple может увеличить производство в Индии — эта страна может получить освобождение от пошлин по новым торговым договоренностям с США. Еще у компании есть возможность увеличить субсидии оператором связи, через которых Apple продает в США значительное количество своих смартфонов.

Мин-Чи Ко заметил, что еще компания сможет снизить стоимость выкупа старых iPhone при trade-in. В заключении он предположил, что корпорация также способна оказать давление на своих поставщиков, чтобы те сократили расходы на производство.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что перетряска глобальной торговой системы, затеянная Дональдом Трампом, по крайней мере на первых порах наносит больший ущерб активам США, нежели другим крупным экономикам.