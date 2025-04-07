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12:44, 7 апреля 2025Экономика

Дерипаска потребовал в Лондоне раскрыть источник получения названного подделкой документа

Дерипаска подал в лондонский суд иск к разведчикам из консалтинговой CT Group
Дмитрий Воронин

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бизнесмен Олег Дерипаска и его кипрская компания Filatona Trading подали иск в британский суд к разведывательному подразделению международной консалтинговой фирмы CT Group и ее бывшим сотрудникам Юджину Керли и Лие Джеймс. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что миллиардер требует раскрытия источника получения названного подделкой документа, в котором была завышена стоимость Трехгорной мануфактуры — на его основании бывший глава ВЭБ Владимир Чернухин судился с Дерипаской и Filatona.

Речь идет о судебной тяжбе бизнесмена с уехавшим в 2004 году жить в Лондон чиновником за право владения половиной Трехгорной мануфактуры, длившейся несколько лет. В октябре 2024 года Дерипаска выиграл суд с юрфирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, консультировавшей Чернухина и предоставившей документ, из которого следовало, что ему должны не отсуженные 95 миллионов долларов, а 395 миллионов.

Адвокаты структур Дерипаски усомнились в подлинности документа и обратили внимание суда на сомнительные детали, в том числе на то, что указанный отчет был датирован 2016 годом, но содержал упоминание документа от 2018-го. Инстанция согласилась с требованием бизнесмена о раскрытии личности того, кто предоставил документ. «Если мистер Чернухин имел какое-либо отношение к правонарушению, то его причастность должна быть раскрыта», — указал рассматривавший дело судья. В Quinn Emanuel тогда пояснили, что документ был получен от консалтинговой компании и выразили уверенность в подлинности материалов.

«Теперь мы официально запрашиваем у них информацию о том, каким образом данный документ оказался в их распоряжении», — цитирует в понедельник ТАСС представители Дерипаски.

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