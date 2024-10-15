Дерипаска выиграл процесс по поводу отчета для суда с уехавшим из России чиновником

Reuters: Дерипаска выиграл в Лондоне суд по поводу «сфальсифицированного отчета»

Российский миллиардер Олег Дерипаска выиграл в суде Лондона спор с юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из-за «сфальсифицированного отчета» — инстанция согласилась с требованием бизнесмена о раскрытии личности того, кто предоставил документ, использованный в процессе бывшим замминистра финансов и экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным. Об этом пишет Reuters.