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12:59, 15 октября 2024Экономика

Дерипаска выиграл процесс по поводу отчета для суда с уехавшим из России чиновником

Reuters: Дерипаска выиграл в Лондоне суд по поводу «сфальсифицированного отчета»
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский миллиардер Олег Дерипаска выиграл в суде Лондона спор с юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из-за «сфальсифицированного отчета» — инстанция согласилась с требованием бизнесмена о раскрытии личности того, кто предоставил документ, использованный в процессе бывшим замминистра финансов и экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным. Об этом пишет Reuters.

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      Дмитрий Воронин
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