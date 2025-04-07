Дзюба поздравил Овечкина с рекордом

Футболист Дзюба заявил, что гордится хоккеистом Овечкиным, побившим рекорд НХЛ

Футболист сборной России и «Акрона» Артем Дзюба на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с преодолением рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сань, ты сотворил историю, безумно счастлив и горжусь тем, что ты наш соотечественник», — заявил футболист. Он посчитал, что Овечкин переписал российскую и мировую историю спорта.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.