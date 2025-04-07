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12:19, 7 апреля 2025Экономика

Европе спрогнозировали шоковые последствия из-за пошлин Трампа

Глава ЦБ Греции Стурнарас: ЕС может столкнуться с шоком спроса из-за Трампа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В обозримом будущем европейские страны могут столкнуться с шоком спроса из-за агрессивной торгово-экономической политики президента США Дональда Трампа, предупредил глава Центробанка (ЦБ) Греции Яннис Стурнарас. Его слова приводит Financial Times (FT).

Стурнарас отметил, что развязанная властями Соединенных Штатов глобальная торговая война серьезно ударит по экономическому потенциалу еврозоны. Темпы роста ВВП региона при таком раскладе рискуют затормозиться, предупредил он. Потребительская активность в странах Евросоюза (ЕС) в результате может оказаться «намного слабее ожидаемой», а инфляция — упасть ниже целевого показателя в размере двух процентов.

Подобная динамика рискует привести к шоку спроса на внутреннем рынке еврозоны, добавил руководитель греческого ЦБ. При этом регион испытывал серьезные проблемы, когда перспективы роста уже были «скромными», а инфляция — только находилась на пути к целевому значению. Более же активное замедление экономики может привести к еще более серьезным последствиям, резюмировал Стурнарас.

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В начале апреля Трамп утвердил повышение импортных пошлин для продукции из 185 стран. Решение затронуло в том числе ближайших союзников Вашингтона — ЕС, Канаду и Великобританию. Базовая ставка составит 10 процентов, однако для ряда государств размер пошлин окажется на уровне 30-55 процентов от таможенной стоимости продукции.

Американский рынок является крупнейшим регионом сбыта для европейских товаров. По итогам 2024 года на его долю пришлось порядка 21 процента от общего объема экспорта ЕС. Под ударом могут оказаться ведущие отрасли региона, включая машиностроение и промышленный сектор. В случае начала полноценной торговой войны между США и ЕС мировой ВВП может потерять семь процентов, прогнозировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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