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20:44, 7 апреля 2025Мир

Илона Маска решили проверить на наличие конфликта интересов

Axios: В США демократы расследуют возможный конфликт интересов Маска с NASA
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Члены Демократической партии из Палаты представителей Конгресса США расследуют возможное наличие конфликта интересов главы департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает портал Axios.

«В понедельник демократы из Палаты представителей начали расследование потенциального конфликта интересов между NASA и Илоном Маском, который вошел в федеральное правительство при президенте [США Дональде] Трампе», — говорится в материале.

Дело в том, что компания-производитель космической техники SpaceX является одним из крупнейших частных подрядчиков агентства, а Илон Маск проводит реформу федеральных расходов в рамках деятельности DOGE.

Издание узнало, что члены Палаты представителей Максвелл Алехандро Фрост (демократ от Флориды) и Джери Коннолли (демократ от Вирджинии) направили письмо главному юрисконсульту NASA Айрис Лэн с просьбой предоставить информацию и документы до 21 апреля.

Демократы спросили, как NASA гарантирует, что миллиардер не использует агентство для обогащения себя и своих компаний. По их словам, это нарушило бы этические нормы, которые он обязан соблюдать как человек, занимающий должность специального государственного служащего. Кроме того, конгрессмены запросили список действий, которое предпринимает агентство, чтобы не предоставлять Маску информацию, которая даст его компании преимущество над конкурентами.

Ранее Илон Маск предложил создать постоянно обитаемую базу на Луне.

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