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18:40, 21 июля 2024Наука и техника

Илон Маск предложил создать постоянную базу на Луне

Илон Маск заявил, что на Луне должны создать постоянно обитаемую базу

Фото: NASA / Unsplash

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил создать постоянную базу на Луне. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы должны создать постоянно обитаемую базу на Луне», — заявил он.

До этого Маск заявил, что США пора отправить миссию на Марс. Он заявил, что так страна может помочь построить на планете новую цивилизацию.

До этого предприниматель придумал название первого города на Марсе. Он заявил, что его следует назвать Бар. В апреле он предположил, что на создание такого населенного пункта на планете уйдет 20 лет. Маск также объявил, что на это уйдет несколько миллионов тонн грузов, а трудиться над этим будет один миллион человек.

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      Мария Большакова
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