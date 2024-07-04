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17:33, 4 июля 2024Наука и техника

Маск придумал название для первого города на Марсе

Маск придумал название Бар для первого города на Марсе

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Глава американской компании SpaceX Илон Маск придумал название Бар для первого города на Марсе. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет РИА Новости.

«Бар», — ответил Маск на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Как замечает ТАСС, в переводе с английского слово «бар» может означать как шоколадный батончик, так и питейное заведение.

В апреле Маск заявил, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. По его подсчетам, для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.

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      Иван Потапов
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