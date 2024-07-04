Маск придумал название для первого города на Марсе

Маск придумал название Бар для первого города на Марсе

Глава американской компании SpaceX Илон Маск придумал название Бар для первого города на Марсе. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет РИА Новости.

«Бар», — ответил Маск на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Как замечает ТАСС, в переводе с английского слово «бар» может означать как шоколадный батончик, так и питейное заведение.

В апреле Маск заявил, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. По его подсчетам, для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.