КХЛ поднимет потолок зарплат до миллиарда рублей в сезоне-2027/2028

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внес изменения в предельные значения пола и потолка заработных плат. Об этом сообщается на сайте лиги.

Повышение значений будет происходить поэтапно. В сезоне-2025/2026 произойдет повышение пола до 475 миллионов рублей. Через год пол поднимется еще на 50 миллионов, а потолок составит 950 миллионов.

В сезоне-2027/2028 потолок повысится еще на 50 миллионов рублей и достигнет отметки в один миллиард. При этом пол повысится на 75 миллионов — до 600. Также изменения коснутся премиальных выплат, не включаемых в потолок зарплат.

В текущем розыгрыша Кубка Гагарина завершается первый раунд. В четвертьфиналы уже вышли московское и минское «Динамо», «Локомотив», «Трактор», Авангард и «Спартак».