Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 7 апреля 2025Экономика

Магазины в России предостерегли от повышения цен на яйца

ФАС: Повышать цены на яйца на фоне роста спроса перед Пасхой недопустимо
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила крупным торговым сетям, что необоснованно повышать цены на яйца на фоне роста спроса перед Пасхой недопустимо. Соответствующее предостережение опубликовала пресс-служба ведомства.

ФАС постоянно анализирует цены на продукты — в течение года они меняются, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии праздников. Поэтому служба призвала не поднимать цены на фоне увеличения спроса на яйца, а также кондитерские изделия, сливочное масло и прочие товары.

«Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», — предупредили магазины.

Ранее ФАС предложили снизить требования к форме картофеля чтобы расширить ассортимент закупаемого продукта для увеличения разнообразия в магазинах. В Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) полагают, что такая мера позволит повысить его ценовую доступность для граждан и восстановить баланс спроса и предложения социально значимого товара. Глава ФАС указывал, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод долго был дешевым.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше