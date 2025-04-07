Магазины в России предостерегли от повышения цен на яйца

ФАС: Повышать цены на яйца на фоне роста спроса перед Пасхой недопустимо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила крупным торговым сетям, что необоснованно повышать цены на яйца на фоне роста спроса перед Пасхой недопустимо. Соответствующее предостережение опубликовала пресс-служба ведомства.

ФАС постоянно анализирует цены на продукты — в течение года они меняются, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии праздников. Поэтому служба призвала не поднимать цены на фоне увеличения спроса на яйца, а также кондитерские изделия, сливочное масло и прочие товары.

«Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», — предупредили магазины.

Ранее ФАС предложили снизить требования к форме картофеля чтобы расширить ассортимент закупаемого продукта для увеличения разнообразия в магазинах. В Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) полагают, что такая мера позволит повысить его ценовую доступность для граждан и восстановить баланс спроса и предложения социально значимого товара. Глава ФАС указывал, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод долго был дешевым.