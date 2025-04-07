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18:46, 7 апреля 2025Спорт

Мать Овечкина обратилась к журналистам

Мать хоккеиста Александра Овечкина Татьяна: Хватит писать об этом рекорде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, обратилась к журналистам после того, как ее сын побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Хватит писать об этом рекорде. Дайте сыну спокойно играть в хоккей!» — заявила Овечкина. Мать спортсмена добавила, что сын хочет, чтобы его команда побеждала.

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Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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