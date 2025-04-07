Наследника короля арестовали за продажу королевской усадьбы алмазному магнату

Внука румынского короля Павла-Филиппа Гогенцоллерна отправили под домашний арест

В Париже арестовали внука румынского короля Кароля II, объявившего себя наследником престола. Об этом сообщает сайт Romania Insider.

В понедельник 76-летнего Павла-Филиппа Гогенцоллерна, также известного под именем Поль Ламбрино, отправили под домашний арест. Ордер на арест выдали румынские власти. В этой стране ему еще в 2020 году дали тюремный срок за незаконный захват королевской усадьбы на севере Бухареста.

Гогенцоллерн стал распоряжаться усадьбой после того, как объявил себя официальным наследником монарха. В 2006 году он самовольно передал два крупных земельных участка на ее территории израильскому алмазному магнату Бени Штейнмецу и его партнерам.

Поскольку притязания Гогенцоллерна на наследство Кароля II так и не были признаны, сделку сочли незаконной. Следствие оценило нанесенный ущерб в 145 миллионов евро (14 миллиардов рублей). В итоге Гогенцоллерна приговорили к лишению свободы на 40 месяцев, а Бени Штейнмеца — к лишению свободы на пять лет. Другие участники сделки также получили тюремные сроки.

Гогенцоллерн успел уехать из Румынии, поэтому арестовать его сразу после приговора не удалось. Супруга самозваного принца утверждала, что он находится в Португалии. В июне 2022 года его нашли и арестовали в Париже и пытались экстрадировать, однако апелляционный суд во Франции отказался выдать его Румынии. Спустя два года его вновь схватили, на этот раз на Мальте, но суд вновь запретил экстрадицию.

Отец Гогенцоллерна был старшим сыном румынского короля Кароля II и простолюдинки Зизи Ламбрино, которые обвенчались в 1918 году в Одессе. Позднее неравный брак был аннулирован, а Кароль женился на принцессе Елене Греческой. В 1948 году в Румынии были начаты социалистические реформы, монархия была упразднена, а королевская усадьба в Бухаресте национализирована и передана в ведение министерства сельского хозяйства.

Сам Гогенцоллерн родился в Париже и переехал в Румынию лишь в 1990 году, вскоре после падения режима Чаушеску. Он утверждает, что официально Кароль II и Зизи Ламбрино не разводились, что делает второй брак короля незаконным и лишает прав на престол детей Елены Греческой.

Единокровный брат Ламбрино, последний румынский король Михай I, который занимал престол до упразднения монархии, отказывался признавать Ламбрино членом королевской семьи до своей смерти в 2017 году.

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