Названа главная причина инвалидности бойцов СВО

Морозова: Главной причиной инвалидности на СВО являются минно-взрывные травмы

Минно-взрывные травмы являются главной причиной инвалидности участников специальной военной операции (СВО). Это следует из данных, приведенных замруководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР) Еленой Морозовой, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, 58,3 процента участников СВО, ставших инвалидами, имеют инвалидность второй группы. Из них 85 процентов получили инвалидность в результате комбинированных минно-взрывных травм. «Самое главное, что у них огромная проблема социальной реинтеграции именно потому, что в результате этих сочетанных травм у них также множественные нарушения и ограничения жизнедеятельности. А это люди молодого возраста, то есть им еще жить и жить», — пояснила Морозова.

Для того, чтобы реабилитация проводилась максимально эффективно, эту категорию военных с инвалидностью было решено выделить в отдельную реабилитационную группу, подчеркнула замглавы ФЦКР.

Морозова также привела данные, согласно которым инвалидами первой группы являются 14,8 процента участников СВО с инвалидностью, второй — 26,9 процента.

Ранее Военнослужащий с позывным Мур в беседе «Лентой.ру» привел данные, согласно которым четверо из пяти травмированных в зоне СВО бойцов имеют легкие осколочные ранения. По его словам, если военный сразу избежал смерти, то, скорее всего, в дальнейшем у него не возникает проблем с лечением.