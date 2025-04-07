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18:36, 7 апреля 2025Экономика

Одна из новостей о пошлинах Трампа оказалась фейком

CNBC: Информация о моратории США на пошлины оказалась фейком
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Распространенная ранее новость о том, что президент США Дональд Трамп собирается объявить 90-дневный мораторий на введенные им пошлины, оказалась фейком. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно опровергнутым сведениям, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт ранее будто бы заявил, что мораторий может быть применен в отношении всех стран, кроме Китая.

До этого издание Bloomberg констатировало, что оперативный ответ Китая на американские пошлины говорит о том, что Пекин готов к той торговой войне, которую хочет развязать Вашингтон. В свою очередь, представитель главного внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь заявил, что пошлины Вашингтона следует оценивать как издевательство и запугивание.

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