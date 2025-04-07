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14:35, 7 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Популярный российский комик раскрыл удивившую его особенность Турции

Комик Арсений Попов заявил, что его удивил вид на Стамбул с воды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Популярный российский комик и актер, участник телепроекта «Импровизаторы» Арсений Попов рассказал, что его удивило в поездке в Турцию. Подробности он раскрыл в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» после проведения акции «Тотальный диктант» в офисе компании VK.

Актер рассказал, что в одной из рабочих поездок в Стамбул ему и коллегам предложили прогулку на яхте. «И вдруг я понял, что просто даже от точки зрения, откуда ты физически будешь смотреть на город, тоже очень многое зависит. Когда ты с суши на него смотришь — это одно впечатление. А вдруг мы со стороны воды посмотрели на всю эту архитектуру, на ночной город. И это, конечно, просто два разных города», — вспомнил Попов.

На вопрос о том, заметил ли он особенности отношения местных к ним, юморист ответил отрицательно. «Там с сервисом все в порядке, все вежливые», — заключил он.

Ранее популярный российский комик Дмитрий Коваль рассказал о неприятных ощущениях за границей. Он признался, что во время поездки в другие страны испытывает сильную тревогу.

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