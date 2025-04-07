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13:39, 7 апреля 2025Наука и техника

Посадка китайского самолета нового поколения попала на видео

Посадка китайского самолета шестого поколения J-36 попала на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Заход китайского самолета нового поколения J-36 на посадку попал на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

Запись, сделанная из проезжающего автомобиля, демонстрирует снижение летательного аппарата перед посадкой. Самолет, который считают истребителем шестого поколения, пролетел над оживленным шоссе.

В сообщении предположили, что J-36 возвращался на аэродром после очередного испытательного полета. На ролике видно, что новый самолет больше существующих истребителей четвертого и пятого поколений.

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Также можно заметить схему шасси самолета. Истребитель получил тележечное шасси с тандемным расположением колес на основных опорах. Передняя стойка получила установленные рядом колеса. Такая схема используется на российском истребителе-бомбардировщике Су-34. Кроме того, тележечное шасси применили на истребителе-перехватчике МиГ-31.

В марте стало известно, что сиденья в новом китайском самолете расположены бок о бок, как в российском Су-34. Также китайские конструкторы повторили схему расположения дополнительных антенн радара, которую применили в российском Су-57.

Вот это да!
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