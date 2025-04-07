Посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения, появившиеся в британской прессе, о якобы угрозе подводным коммуникациям со стороны России. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.
Посольство России в Лондоне ответило на сообщения об угрозе подлодкам
Посольство РФ в Лондоне опровергло слухи в СМИ об угрозе подводным коммуникациям
Посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения, появившиеся в британской прессе, о якобы угрозе подводным коммуникациям со стороны России. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.