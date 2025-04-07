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15:16, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Путин подписал закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций

Путин подписал закон, запрещающий рекламу на сайтах экстремистских организаций
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что документом вносятся поправки в законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности». В случае его нарушения ответственность будет нести и рекламодатель, и тот, кто распространяет рекламу.

Новый закон предусматривает ответственность как для физических, так и для юридических лиц. Сумма штрафа для граждан составит до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

Ранее закон одобрил Совет Федерации. Отмечалось, что, согласно законотворческой инициативе, срок хранения информации о рекламе сократился с пяти до трех лет.

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