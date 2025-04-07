Путин подписал закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС, текст документа опубликован на портале правовой информации.
Сообщается, что документом вносятся поправки в законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности». В случае его нарушения ответственность будет нести и рекламодатель, и тот, кто распространяет рекламу.
Новый закон предусматривает ответственность как для физических, так и для юридических лиц. Сумма штрафа для граждан составит до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.
Ранее закон одобрил Совет Федерации. Отмечалось, что, согласно законотворческой инициативе, срок хранения информации о рекламе сократился с пяти до трех лет.