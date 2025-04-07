Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

Россияне спасли ослепшую нерпу в Приморье и доставили ее в центр «Тюлень»

В Приморском крае местная жительница вышла на прогулку к морю и неожиданно заметила беспомощного тюленя. Россиянка смогла его спасти, дотащив от берега до веранды дома, сообщили в реабилитационном центре «Тюлень».

По данным специалистов, это маленькая истощенная и ослепшая нерпа, которая могла «сильно настрадаться» незадолго до встречи с людьми. Ее нашли рядом с поселком Безверхово.

Местная жительница позвонила спасателям и сообщила, что нерпа лежит без движения на пляже и оглядывается по сторонам. На место выехали специалисты, до этого же женщина по их просьбе оттащила животное к веранде.

«У зверя, глядя на его рефлексы, закрытая черепно-мозговая травма, а еще он не видит. Травматическая это слепота или он с ней от рождения — неизвестно, но это не самая большая беда», — сообщили в «Тюлене». Там вдобавок пояснили, что такие животные нормально функционируют и без зрения, если все остальное в порядке.

У дальневосточной нерпы диагностировали пневмонию, «но для тощих тюленят это всегда», подметили специалисты. Также они рассказали, что вес найденыша составляет всего около десяти килограммов. При этом здоровая нерпа обычно весит от 40 до 100 килограммов.

Ранее новорожденный детеныш нерпы потерялся во льдах Байкала и был спасен. Тогда же одинокого белька доставили в нерпинарий в Листвянке — отныне это его новый дом.