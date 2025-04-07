Рубио призвал страны НАТО наращивать собственные возможности

Рубио заявил, что США ожидают от стран НАТО увеличения собственных возможностей

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на саммите НАТО в Гааге Вашингтон ожидает от партнеров увеличения обязательств в рамках военного блока. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Штаты уже сделали значительный вклад и планируют продолжать свою поддержку альянса. Однако Рубио призвал союзников усиливать свои собственные способности. По его словам, НАТО должно быть «настоящим альянсом».

«Во-первых, война на Украине, я думаю, разбудила многих людей на этом континенте относительно реальных угроз, реальной войны. А второй причиной, я думаю, является давление и заявления президента Трампа», — указал он в соцсетях.

Вашингтон надеется, что во время встречи в Гааге будут приняты дальнейшие и более твердые обязательства в этом направлении, резюмировал госсекретарь.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп по-прежнему привержен принципу коллективной обороны НАТО. По его словам, вопрос выхода Штатов из НАТО не стоит на повестке дня.

До этого Марко Рубио дал понять, что намерен потребовать от каждого государства — члена НАТО «взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП».