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11:31, 7 апреля 2025Наука и техника

SpaceX, ULA и Blue Origin выиграли контракты на 54 военных запуска

Компании SpaceX, ULA и Blue Origin выиграли контракты Пентагона на 54 запуска
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin в рамках программы National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 2 выиграли контракты на 54 военных запуска. Об этом сообщает издание SpaceNews.

SpaceX получила от Пентагона 5,9 миллиарда долларов на 28 запусков, ULA — 5,4 миллиарда (19 запусков), Blue Origin — 2,4 миллиарда (7 запусков). «Это стратегические инвестиции в гарантированный доступ к космосу», — заявил генерал Ченс Зальцман.

Пуски должны быть проведены, как ожидается, с 2027-го по 2032-й финансовые годы.

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В марте издание Defense News сообщило, что Космические силы США сертифицировали тяжелую ракету Vulcan Centaur компании ULA для запусков в интересах национальной безопасности.

В октябре 2024-го SpaceNews рассказало, что американская компания в 2025 году запланировала запустить 20 тяжелых ракет Atlas V и Vulcan Centaur.

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