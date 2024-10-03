Бывший конкурент Центра Хруничева в 2025 году запланировал запустить 20 тяжелых ракет

Компания ULA в 2025 году запланировала запустить 20 тяжелых ракет

Американская компания United Launch Alliance (ULA) в 2025 году запланировала запустить 20 тяжелых ракет Atlas V и Vulcan Centaur. Об этом со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA) сообщает издание SpaceNews.

По данным гендиректора ULA Тори Бруно, примерно половина пусков пройдет по государственному заказу, тогда как остальные будут коммерческими, в частности, в интересах компании Amazon, которая начнет запуск спутников системы широкополосного доступа в интернет Kuiper.

До введения санкций западных стран против России из-за начала специальной военной операции ULA была одним из американских конкурентов российского Центра Хруничева, производившего тяжелые ракеты «Протон-М».

В августе первый заместитель гендиректора «Роскосмос» Андрей Ельчанинов признал, что из-за разрыва с западными странами госкорпорация потеряла 180 миллиардов рублей.