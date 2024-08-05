«Роскосмос»: из-за разрыва с Западом потеряно 180 миллиардов рублей

Из-за разрыва с западными странами «Роскосмос» потерял 180 миллиардов рублей. Об этом «Интерфакс» сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

По его словам, потери обусловлены отказом недружественных стран от контрактов с «Роскосмосом». Ельчанинов добавил, что после начала специальной военной операции (СВО) госкорпорация перешла к сотрудничеству с Африкой, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией.

«Плановый убыток отрасли в 2022 году прогнозировался на уровне не менее 50 миллиардов рублей. Мы вышли на цифру 17 с небольшим миллиардов. Такая же системная работа была продолжена в 2023 году: мы сократили плановый убыток с 45 миллиардов до 13,9 миллиарда рублей», — сказал руководитель.

30 июля американская компания United Launch Alliance (ULA) в последний раз для Минобороны США запустила ракету Atlas V, на первой ступени которой установлен двигатель РД-180 российского производства.

В марте Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», заявил, что госкорпорация ответила на санкции США и ЕС, введенные после начала СВО, приостановив пуски ракет с космодрома Куру и прекратив поставки двигателей США.