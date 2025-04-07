Стало известно о новом ударе ВСУ по энергетической инфраструктуре в Воронежской области

Минобороны: ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в Воронежской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре в Воронежской области. Об этом стало известно из сводки Минобороны России за минувшие сутки.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в воскресенье, 6 апреля, в 7:30 по московскому времени. Украинский беспилотник ударил по энергообъекту филиала ПАО« Россети Центр» — «Воронежэнерго».

Как уточнили в минстерстве, из-за того, что в результате удара ВСУ оказались повреждены провода в пролете опор, жители села Калинина Борисоглебского района остались без света.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды ударили по энергетическим объектам в Ростовской области. В результате ударов были отключены линий электропередачи.

Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута в середине марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.