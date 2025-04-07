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14:01, 7 апреля 2025Россия

Стало известно о «тайном пророчестве» Жириновского

Дочь Жириновского Боцан-Харченко: Политик оставил тайное пророчество о США и РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В начале нулевых сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский оставил «тайное пророчество» об отношениях США и России. Об этом стало известно из заявления дочери политика Анастасии Боцан-Харченко, ее слова приводит «Царьград».

Как сообщила дочь Жириновского, предсказание относилось ко времени начала президентства Джорджа Буша-младшего, в будущей политике которого руководитель ЛДПР увидел стремление нанести вред России.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», — рассказала Боцан-Харченко.

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В отличие от других пророчеств, эти рассуждения остались тайными и не вышли за пределы семейного круга, добавила она.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

ЖЗЛ
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