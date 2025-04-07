Туристка отправилась в поход в Малайзии, потеряла сознание и не выжила

NL Times: Голландская туристка отправилась в поход в парк Малайзии и не выжила

Голландская туристка отправилась в поход в национальный парк Таман-Негара в Малайзии и не выжила. Об этом сообщает NL Times.

По данным источника, 33-летняя европейка, имя которой не раскрывается, была в группе из 16 иностранных туристов в сопровождении гида. Во время двухчасовой прогулки женщина внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Другие участники группы подняли тревогу и вызвали спасателей, но операция осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильного дождя размыло тропы, и они добирались до места только спустя четыре часа. Вертолет доставил тело туристки в больницу для расследования причин трагедии.

В феврале британский турист отправился в поход на горный хребет Дхауладхар в Индии по запрещенному маршруту и не выжил. Во время спуска он поскользнулся и получил травмы ребер.