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18:07, 7 апреля 2025Путешествия

Туристка отправилась в поход в Малайзии, потеряла сознание и не выжила

NL Times: Голландская туристка отправилась в поход в парк Малайзии и не выжила
Алина Черненко

Фото: John Harper / Getty Images

Голландская туристка отправилась в поход в национальный парк Таман-Негара в Малайзии и не выжила. Об этом сообщает NL Times.

По данным источника, 33-летняя европейка, имя которой не раскрывается, была в группе из 16 иностранных туристов в сопровождении гида. Во время двухчасовой прогулки женщина внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

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Другие участники группы подняли тревогу и вызвали спасателей, но операция осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильного дождя размыло тропы, и они добирались до места только спустя четыре часа. Вертолет доставил тело туристки в больницу для расследования причин трагедии.

В феврале британский турист отправился в поход на горный хребет Дхауладхар в Индии по запрещенному маршруту и не выжил. Во время спуска он поскользнулся и получил травмы ребер.

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