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14:13, 7 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

Глава Пологовского ТЦК Юрчук: Работать в военкомате сложнее, чем воевать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Глава Пологовского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Виктор Юрчук заявил, что работать в военкомате сложнее, чем воевать. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, сложность работы состоит в том, чтобы выполнить поставленный начальством план. Он рассказал, что ТЦК должен комплектовать военных, обеспечивать ротацию и работать с ранеными. Издание отмечает, что интернет-пользователи нашли в судебном реестре семь разбирательств в отношении Юрчука за езду за рулем в состоянии алкогольного опьянения, последнее было в январе этого года.

Ранее в Харькове скрывающийся от военкомов мужчина просидел в машине больше десяти часов. Его автомобиль заблокировали и «караулили», когда он выйдет.

До этого водители маршруток в Дрогобыче Львовской области Украины объявили забастовку из-за действий сотрудников ТЦК. Как рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) директор компании-перевозчика «Сигма» Михаил Пастушак, «сделать бронь для работников практически нереально», из-за чего водители саботируют работу, чтобы не быть пойманными ТЦК.

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