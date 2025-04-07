Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

Появились кадры подбитого американского танка Abrams на белгородском направлении

В сети появились кадры американского танка Abrams, который, как утверждается, был подбит на белгородском направлении. Их публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

На кадрах виден американский танк, снятый с камеры беспилотника. Его гусеничная цепь сломана, на самой машине видны повреждения. О том, где конкретно был уничтожен танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), не сообщается.

Ранее в сети появились кадры ударов по выбегающим из укрытий бойцам ВСУ в Белгородской области. На записи видны удары по бойцам ВСУ, которые создали опорный пункт в жилом доме. Также дрон атакует тех украинских военных, которые выходят из подземных укрытий.

Бои с ВСУ в Белгородской области продолжаются с 18 марта, российские военные выбивают противника в приграничных лесных массивах. Военный эксперт Геннадий Алехин заявлял, что на белгородском направлении ВСУ используют интересную тактику, которая включает постепенный ввод в бой подразделений различной степени боевой подготовки.