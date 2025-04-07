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19:33, 7 апреля 2025Мир

В Германии умерла экс-секретарь концлагеря

В Германии умерла бывший секретарь концлагеря Штутгоф Фурхнер
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Charisius / Getty Images

Осужденная за массовые преступления в годы Второй мировой войны секретарь концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер скончалась в Германии. Об этом сообщает немецкий портал SHZ.

«Ирмгард Ф., занимавшая должность секретаря коменданта в концлагере "Штутгоф", скончалась в возрасте 99 лет», — отмечается в публикации.

Фухнер с 18 лет работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф в Польше. В лагере со 2 сентября 1939 года по 9 мая 1945 года было убито около 65 тысяч человек. Женщина была стенографисткой и помогала надзирателям в организации систематических убийств заключенных. Нацистская преступница утверждает, что ничего не знала об истреблении людей. Во время одного из судебных заседаний Фухнер раскаялась и выразила сожаление о своей причастности к работе концлагеря.

20 декабря 2022 года суд города Итцехо в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн признал виновной бывшую секретаршу нацистского концлагеря и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Ее обвинили в причастности к убийству около 11,4 тысячи человек — евреев, поляков и русских узников лагеря из числа советских военнопленных.

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