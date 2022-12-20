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13:18, 20 декабря 2022Мир

Суд ФРГ признал виновной 97-летнюю бывшую нацистку

Суд ФРГ признал виновной 97-летнюю бывшую секретаршу концлагеря Штуттгоф

Фото: Christian Charisius /Pool / Reuters

Суд города Итцехо в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн признал виновной бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф в Польше 97-летнюю Ирмгард Фухнер и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Reuters.

Суд ФРГ признал, что Фухнер знала о массовых убийствах в концлагере. Защита женщины призвала оправдать ее, считая, что представленные материалы не доказывают этого. Бывшую секретаршу обвинили в причастности к убийству около 11,4 тысячи человек — евреев, поляков и русских узников лагеря из числа советских военнопленных.

В конечном итоге она была осуждена по закону о несовершеннолетних в связи с тем, что на момент совершения преступления ей было меньше 18 лет.

Фухнер являлась секретарем офиса коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе с июня 1943 года по апрель 1945 года. Согласно материалам дела, она принимала под диктовку приказы офицера СС и вела его переписку. Во время предпоследнего судебного заседания Фухнер раскаялась и выразила сожаление о своей причастности к работе лагеря смерти.

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Виктория Кондратьева
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