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09:52, 7 апреля 2025Россия

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для еще одной категории граждан

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана для священнослужителей в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает наделение статусом ветерана боевых действий священнослужителей, которые работают в воинских частях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Изменения парламентарии предлагают внести в 3 и 4 статьи Федерального закона «О ветеранах». Нормы предлагается распространить на период с начала СВО — 24 февраля 2022 года. Законодательная инициатива, помимо этого, предлагает предоставить статус инвалида боевых действий священникам, которые получили ранения в зоне проведения боев.

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Другой информации о документе пока не приводится.

3 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто выполняет боевые задачи на территории Курской области. Документ также коснется тех, кто выполнял задачи по отражению атак ВСУ на территориях, прилегающих к районам проведения СВО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя принятие документа, заявили, что в Кремле удовлетворены выполнением поручения главы государства.

ЖЗЛ
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