В Грузии предъявили обвинения министру обороны времен президентства Саакашвили

Прокуратура Грузии предъявила обвинения экс-министру обороны Окруашвили

Прокуратура Грузии предъявила обвинения за неявку на заседание парламентской комиссии бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили, занимавшему этот пост во времена президентства Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание Publika.

«Комиссии нет, как нет в Грузии и парламента. Такова моя позиция», — заявил экс-министр после посещения прокуратуры.

Отмечается, что соответствующая статья Уголовного кодекса страны предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до одного года.

В феврале этого года парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений, совершенных во время президентства Михаила Саакашвили. За данное решение проголосовали 83 депутата, против не высказался ни один.