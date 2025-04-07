Мирошник: США должны провести аудит средств, переданных Киеву в качестве помощи

США должны провести аудит средств, переданных Киеву в качестве помощи, чтобы вытащить наружу грехи украинского лидера Владимира Зеленского. С таким предложением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

«Я бы очень хотел, чтобы американцы провели аудит», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтону необходимо провести проверку, чтобы ни у кого не было сомнений, что представляет собой киевский режим.

Мирошник обратил внимание на то, какие состояния сформировали Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее опрос общественного мнения показал, что 79 процентов сторонников Республиканской партии США выступают против продолжения помощи Киеву. В то же время 83 процента респондентов, поддерживающих Демократическую партию, высказались за продолжение военной поддержки Украины.